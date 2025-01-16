В Сумской области нашли неразорвавшуюся ракету Х-101: подробности

В одном из сел Сумщины обнаружили российскую крылатую ракету Х-101, которая не взорвалась во время падения.

Об этом сообщила полиция области.

"Осмотрев находку, сотрудники управления взрывотехнической службы поняли, что в этот раз будут иметь дело с российской крылатой ракетой Х-101. Эта ракета класса "воздух-земля" весит 2200 килограмм и имеет мощную боевую часть весом 400 килограмм”, — говорится в сообщении.

Мобильная группа взрывотехников полиции провела обезвреживание боевой части ракеты и вывезла ее подальше от человеческих жилищ для дальнейшего уничтожения.

Место падения ракеты

Напомним, в ночь на 15 января во время массированной атаки по Украине российские войска запускали крылатые ракеты Х-55СМ с массо-габаритными макетами боевых частей, чтобы усложнить работу украинских сил противовоздушной обороны.

Читайте также: