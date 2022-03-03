В Сумской области взяли под стражу 27 российских военных: среди них – снайпер и командир взвода

Половину оккупантов задержали в Сумах.
Украинские военные задержали 27 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и заключили их под стражу по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурока Украины, 14 человек задержаны в г. Сумы, 8 человек — в Конотопском и 5 в Сумском районах. Среди задержанных – снайпер и командир взвода. Самому младшему – 19 лет.
"По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ они противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими Вооруженных сил Украины ", – говорится в сообщении.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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