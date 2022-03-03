В Сумской области взяли под стражу 27 российских военных: среди них – снайпер и командир взвода

В Сумской области взяли под стражу 27 российских военных: среди них – снайпер и командир взвода

Половину оккупантов задержали в Сумах.

Украинские военные задержали 27 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и заключили их под стражу по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурока Украины, 14 человек задержаны в г. Сумы, 8 человек — в Конотопском и 5 в Сумском районах. Среди задержанных – снайпер и командир взвода. Самому младшему – 19 лет.

"По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ они противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими Вооруженных сил Украины ", – говорится в сообщении.