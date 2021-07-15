В Сумской области за сутки утонуло два человека: мужчина и женщина

В Сумской области за сутки утонуло два человека: мужчина и женщина

Обстоятельства гибели людей выясняли правоохранители.

В Сумской области за сутки в водоемах погибли два человека: мужчина и женщина.

Об этом сообщает ГСЧС.

Так, 14 июля в 20:20 в г. Шостка спасатели достали тело мужского пола из пруда в районе ул. Шевченко. В этот же день в с. Погребки, Шосткинского района сотрудники полиции из р. Десна подняли на поверхность тело женщины.

Подробности о жертвах и причины трагических случаев на воде не сообщаются.

Всего, в текущем году на водных объектах Сумщины погибли 22 человека, в том числе 2 детей, из них — 16 смертей произошло уже с начала июня.

Напомним, в Украине стремительно выросло количество погибших на воде. Только в течение позапрошлых суток на водоемах Украины утонуло 5 детей. 12 июля в реке Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске утонула 12-летняя девочка. После трех смертей за несколько дней в этом водоеме запретили купаться.

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