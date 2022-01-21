В Сумской области задержали 30-летнего мужчину, потому что он загружал из Интернета детское порно: фото

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
В Сумской области задержали 30-летнего мужчину, который загружал из Интернета детское порно.
Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
По данным следствия, 30-летний житель г. Охтырка загружал из Интернета детское порно и хранил его на своем компьютере.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 301-1 (преднамеренное получение доступа к детской порнографии и преднамеренное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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