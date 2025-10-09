На Сумщине задерживаются поезда из-за обстрелов РФ: что известно

Укрзализныця / © "Укрзализныця"

В связи с постоянными попытками врага нарушить транспортное сообщение с прифронтовыми регионами, в частности, с Сумщиной, на отдельных участках железной дороги уже вторую неделю возникают временные изменения в движении поездов. Это приводит к задержкам, перенаправлению маршрутов или временной приостановке движения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Местные власти вместе с «Укрзализныцей» и громадами работают в режиме оперативного реагирования, чтобы обеспечить безопасную доставку пассажиров в пункты назначения.

Для минимизации неудобств и обеспечения безопасности организовали ряд мер. В случае необходимости для пассажиров организуются автобусные трансферы. Также сегодня пассажиры нескольких поездов, которые не смогли продолжить движение, уже были доставлены автобусами в места назначения.

Двух человек из отдаленных населенных пунктов, которые не смогли добраться домой вовремя, разместили на ночлег. В частности, сегодня поезд Киев — Сумы задерживается ориентировочно на два часа и прибудет уже после начала комендантского часа. По прибытии развоз пассажиров городом обеспечит коммунальный транспорт.

Власти подчеркивают, что несмотря на возможные изменения в графиках из-за ситуации с безопасностью, делается все возможное, чтобы железнодорожное сообщение с Сумщиной сохранялось и оставалось безопасным для людей.

Напомним, по словам генерального директора «Укрзализныци» Александра Перцовского, враг пытается заблокировать основные и резервные маршруты сообщения с северными областями Украины. В организации трансферов автобусами принимают участие местные власти.

Железнодорожное соединение с Черниговской и Сумской областями не прекращается, однако на отдельных участках из соображений безопасности используется комбинированная логистика — поезд в сочетании с автобусом.

Российская террористическая армия наносит удары по железной дороге, чтобы отрезать соединение с прифронтовыми территориями, в частности, Сумщиной и Черниговщиной.