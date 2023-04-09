В Сумской области зафиксировали 89 вражеских "прилетов": сбрасывали боеприпасы с дрона и обстреливали

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21.00 8 апреля 2023 года.

Об этом пишет Сумская ОВА в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных громад – Белопольской, Хотинской, Великописаревской, Миропольской. Зафиксировано 79 "прилетов".

Миропольская громада: 9 мин сбросил враг на территорию громады.

Белопольская громада: россияне били по территории общины из минометов – 20 прилетов, обстреливали из АГС – 20 выстрелов. Также зафиксирован сброс 2 боеприпасов (типа ВОГ) с помощью БПЛА.

Хотинская громада: был минометный обстрел – 3 "прилета".

Великописаревская громада: врагом совершен обстрел из АГС (25 выстрелов).

К счастью, во всех случаях без последствий.

По сообщениям военных, оперативная ситуация на приграничные Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

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Подразделения сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел в Сумах координационное совещание с руководителями вооруженных формирований и правоохранительными органами. В частности, обсудили вопросы обустройства и охраны государственной границы и ситуации безопасности в Сумской области.