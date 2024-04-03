В Сумской области зафиксировано 226 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 2 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 226 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Новослободская громада: враг избивал из минометов (1 взрыв).

Юношеская громада: совершены обстрелы из БПЛА сброса взрывных предметов (5 взрывов), минометный обстрел (9 взрывов).

Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел (10 взрывов), артиллерийский обстрел (9 взрывов), авиаудар с вертолета пуск НАР (10 взрывов).

Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва).

Краснопольская громада: 6 мин сбросил враг на территории общины, нанес авиаудар с вертолета пуск НУРС (40 взрывов). Также бил из РСЗО (3 взрыва), минометов (28 взрывов), артиллерии (12 взрывов).

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Эсманьская громада: совершены минометные обстрелы (25 взрывов).

Шалыгинская громада: были минометные обстрелы (9 взрывов).

Середино-будская громада: россияне ударили из артиллерии (26 взрывов).

Белопольская громада: нанесен авиаудар с вертолета пуск НАР (8 взрывов), обстрел FPV дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: зафиксированы минометные обстрелы (16 взрывов).

Глуховская громада: совершен минометный обстрел (5 взрывов).

Ранее мы писали, как россияне беспощадно уничтожают Сумщину и сбрасывают на гражданские сотни авиабомб.

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