В Сумской области зафиксировано 52 вражеских прилета: без жертв и разрушений

Стала известна ситуация на пограничной территории Сумской области на 21.00 27 января 2023 года.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы Белопольской, Эсманьской и Середино-Будской громад. Зафиксировано 52 прилета.

Середино-будская громада: после 13 часов враг бил по территории громады из минометов: сначала было 8 прилетов, а потом еще 3.

Белопольская громада: зафиксировано 20 прилетов из минометов.

Пострадала от минометных обстрелов и Эсманьская громада: 21 мин в течение дня россияне сбросили на территорию громады.

Предварительно – без жертв и разрушений.

"Верим в наших защитников и защитниц!!!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее враг нанес 60 ударов по громадам Сумщины. К счастью, обошлось без жертв.

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