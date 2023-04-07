В Сумской области зафиксировано 68 вражеских "прилетов": есть разрушения

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 6 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 "прилетов" из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГ с помощью БПЛА. К сожалению, есть разрушение.

Срединно-будская громада: с территории РФ был артиллерийский обстрел — 9 "прилетов". Поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.

Глуховская громада: с территории России совершен артиллерийский обстрел — 6 "прилетов".

Зноб-новгородская громада: россияне били из минометов – 8 "прилетов".

Миропольская громада: враг совершил сброс ВОГ (1 "прилет") посредством БПЛА.

На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.

Новослободская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел – 11 "прилетов".

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрела Константиновки возросло. Из — за атаки захватчиков погибли шесть человек.

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