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В Сумской области зафиксировано 68 вражеских "прилетов": есть разрушения

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В Сумской области зафиксировано 68 вражеских "прилетов": есть разрушения

В Сумской области произошло более полусотни прилетов в сутки / Фото: Сумская ОВА

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 6 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.

Россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 "прилетов" из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГ с помощью БПЛА. К сожалению, есть разрушение.

  • Срединно-будская громада: с территории РФ был артиллерийский обстрел — 9 "прилетов". Поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.
  • Глуховская громада: с территории России совершен артиллерийский обстрел — 6 "прилетов".
  • Зноб-новгородская громада: россияне били из минометов – 8 "прилетов".
  • Миропольская громада: враг совершил сброс ВОГ (1 "прилет") посредством БПЛА.
  • На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.
  • Новослободская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел – 11 "прилетов".

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрела Константиновки возросло. Из — за атаки захватчиков погибли шесть человек.

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Дата публикации
Просмотры
154
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