В Сумской области зафиксировано 68 вражеских "прилетов": есть разрушения

Стала известна ситуация в Сумской области по состоянию на 21:00 6 апреля 2023 года.
Об этом сообщает Сумская ОВА в социальных сетях.
Россияне совершили 8 обстрелов пограничных громад — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 "прилетов" из артиллерии, минометов, АГС и сброс ВОГ с помощью БПЛА. К сожалению, есть разрушение.
- Срединно-будская громада: с территории РФ был артиллерийский обстрел — 9 "прилетов". Поврежден ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.
- Глуховская громада: с территории России совершен артиллерийский обстрел — 6 "прилетов".
- Зноб-новгородская громада: россияне били из минометов – 8 "прилетов".
- Миропольская громада: враг совершил сброс ВОГ (1 "прилет") посредством БПЛА.
- На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС – 10 выстрелов.
- Новослободская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел – 11 "прилетов".
Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрела Константиновки возросло. Из — за атаки захватчиков погибли шесть человек.
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