В Сумской области зафиксировано 98 взрывов: в результате обстрелов ранены дети

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 15 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел границы на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 98 взрывов. Обстрелы подверглись Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Эсманской, Свесской, Середино-Будской громадах.

Глуховская громада: были минометные обстрелы (19 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) ранения получили 3 детей (2010 г.р., 2013 г.р. и 2014 г.р.) Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.

Эсманская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.

Белопольская громада: совершено 23 взрыва из миномета. Также был авиаудар с вертолета пуск 9 неуправляемых ракет (НУРС) (9 взрывов).

Свеская громада: россияне били из миномета – 4 взрыва.

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Середино-Будская громада: осуществлен авиаудар с вертолета пуск 5 ракет типа «НУРС» (5 взрывов). Также были минометные обстрелы (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия.

Николаевская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).

Краснопольская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, что ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов в Сумской области и полтора суток издевалась с помощью дрона. Стали известны подробности трагедии.

Добавим, что ночью 13 июня 2023 захватчики ударили из артиллерии по Сумщине и попали в детский интернат.