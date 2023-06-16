Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области зафиксировано 98 взрывов: в результате обстрелов ранены дети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1348
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской области зафиксировано 98 взрывов: в результате обстрелов ранены дети

Враг не прекращает обстрелы Сумщины / Фото: ТСН.ua

Стала известна ситуация на приграничии Сумщины по состоянию на 21:00 15 июня 2023 года.

В течение дня россияне совершили 21 обстрел границы на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

Зафиксировано 98 взрывов. Обстрелы подверглись Краснопольской, Белопольской, Глуховской, Эсманской, Свесской, Середино-Будской громадах.

  • Глуховская громада: были минометные обстрелы (19 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) ранения получили 3 детей (2010 г.р., 2013 г.р. и 2014 г.р.) Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации.
  • Эсманская громада: 6 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Белопольская громада: совершено 23 взрыва из миномета. Также был авиаудар с вертолета пуск 9 неуправляемых ракет (НУРС) (9 взрывов).
  • Свеская громада: россияне били из миномета – 4 взрыва.
  • Середино-Будская громада: осуществлен авиаудар с вертолета пуск 5 ракет типа «НУРС» (5 взрывов). Также были минометные обстрелы (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия.
  • Николаевская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).

Напомним, что ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла 6 лесоводов в Сумской области и полтора суток издевалась с помощью дрона. Стали известны подробности трагедии.

Добавим, что ночью 13 июня 2023 захватчики ударили из артиллерии по Сумщине и попали в детский интернат.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1348
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация