В Сумской области женщина пыталась продать младенца за $30 тысяч: как ее наказали (фото)

© Полиция Сумской области

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35-летняя жительница Сумской области пыталась продать свою новорожденную дочь за 30 тысяч долларов США. Следователи уже завершили расследование, дело направлено в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе Суской области в Facebook.

По данным следствия, на позднем сроке беременности женщина начала искать «покупателей» на будущего ребенка. За младенца она просила 30 тысяч долларов. После рождения девочки 1 мая 2025 года, женщина договорилась передать ее жителю Белопольской общины. Для этого она предложила мужчине оформить фиктивное отцовство.

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Мать хотела продать своего ребенка / © Полиция Сумской области

Мать хотела продать своего ребенка / © Полиция Сумской области

Перед заключением «сделки» женщина получила задаток в размере 1 тысячи долларов. Во время передачи основной части денег ее задержали правоохранители.

Действия обвиняемой квалифицировали по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины — покушение на торговлю малолетним ребенком. В ближайшее время суд будет рассматривать ее дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове полиция задержала 22-летнюю женщину, которая продала свою новорожденную дочь за 20 тысяч долларов.