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В Сумской области женщина, спасаясь от одного поезда, попала под другой

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В Сумской области женщина, спасаясь от одного поезда, попала под другой

Полиция Сумской области

Пенсионерка выжила, но получила травмы.

Недалеко от станции Кролевец грузовой поезд сбил пожилую женщину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

Как установили полицейские, 68-летняя женщина двигалась между железнодорожными путями и увидела, что навстречу ей двигается поезд. Отойдя в сторону, она попала под двигавшийся в попутном направлении грузовой поезд.

В результате пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена в хирургическое отделение Шосткинской центральной районной больницы.

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Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, заставившие девушку покончить с собой, будут устанавливаться в ходе дальнейшего расследования.

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