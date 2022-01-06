В Сумской области женщина, спасаясь от одного поезда, попала под другой

Пенсионерка выжила, но получила травмы.
Недалеко от станции Кролевец грузовой поезд сбил пожилую женщину. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.
Об этом сообщили в полиции Сумской области.
Как установили полицейские, 68-летняя женщина двигалась между железнодорожными путями и увидела, что навстречу ей двигается поезд. Отойдя в сторону, она попала под двигавшийся в попутном направлении грузовой поезд.
В результате пенсионерка получила телесные повреждения и была доставлена в хирургическое отделение Шосткинской центральной районной больницы.
Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, заставившие девушку покончить с собой, будут устанавливаться в ходе дальнейшего расследования.
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