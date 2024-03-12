В Сумской ОВА прокомментировали информацию в Сети о наступлении россиян на область

Местные власти опровергают информацию в Сети о якобы наступлении российских оккупационных войск на Сумскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

"В очередной раз в соцсетях враг распространяет информацию о массированном наступлении на Сумщину. Это фейк, направленный на дестабилизацию и повышение панических настроений среди жителей области", — заявляют в ОВА.

По словам главы Сумской ОВА Владимира Артюха, по состоянию на 12 марта ударные группировки врага у границ Сумской области не зафиксированы. Впрочем, сохраняется опасность воздуха и обстрелов пограничных общин.

Кроме того, отмечается, что вся местная власть и силовые структуры находятся на местах. В свою очередь, ВСУ готовы к любым вызовам и при необходимости могут дать достойный отпор врагу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте намного лучше. Он отметил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе утраты большого количества жизненно важных сил".

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