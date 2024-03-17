В Сумскую область пытались зайти российские ДРГ: что известно о бое с диверсантами

По диверсантам открыли огонь на поражение.

В Сумской области пограничники, совместно с бойцами Сил обороны, помешали трем российским диверсионно-разведывательным группам пробраться вглубь Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте.

16 марта украинские защитники ликвидировали в Сумской области российскую ДРГ. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.

"Сегодня, кстати, снова зашла диверсионная группа на севере области. Активными противодействиями наших Сил безопасности и обороны были уничтожены. Защитники не дают заходить на нашу территорию врагу", — отметил он.

В Госпогранслужбе сообщили, что в Сумской области пограничники совместно с бойцами Сил обороны помешали трем враждебным ДРГ пробраться вглубь Украины.

В первом случае пограничники обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, двигавшихся с территории страны-агрессора. По диверсантам открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой. В других двух случаях пограничники совместно с ВСУ заранее обнаружили вражеские ВРГ и открыли огонь на поражение.

Для усиления направлений мероприятия ДРГ противника выдвинулись резервы подразделений ГНСУ, НГУ и ВСУ, привлечены артиллерийский и минометный расчет.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что попыток проникновения в Сумскую область было две. Российская ДРГ пыталась зайти в районе деревень Старая Гута и Бруски.

"Враг продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает украинские населенные пункты с территории России и увеличивает плотность минных полей вдоль государственной границы Украины", — отметили в Генштабе.

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