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В Сумы направляется вражеская техника: есть угроза уличных боев

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Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В Сумы со стороны Харькова и Ромнов в город направляется вражеская техника.

Об этом в 15:00 28 февраля сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!" – предупредил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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