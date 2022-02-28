В Сумы направляется вражеская техника: есть угроза уличных боев

В Сумы направляется вражеская техника: есть угроза уличных боев

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

В Сумы со стороны Харькова и Ромнов в город направляется вражеская техника.

Об этом в 15:00 28 февраля сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Есть угроза уличных боев! Будьте в безопасном месте дома, подальше от окон!" – предупредил он.