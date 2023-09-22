В супермаркетах Луцка торгуют консервами из непризнанного Приднестровья

Продукция произведена в городе Тирасполь.
В Луцке в супермаркетах Сильпо продают консервы, производитель которых расположен в столице непризнанной республики Приднестровья, которую контролирует Россия.
Об этом сообщает издание ВСН.
На полках супермаркетов продается продукция, изготовленная в городе Тирасполь на заводе консервов детского питания. Правда, на этикетке указано страной происхождения Молдова, а название города написано с ошибкой — Тирасполь.
Тирасполь является столицей самопровозглашенного непризнанного государства Приднестровской Молдавской Республики, которая не контролируется Молдовой и там расположены российские оккупационные войска.
На сайте завода, кстати, адресом указана тоже страна Молдова.
Однако еще в 2021 году пресс-служба президента Приднестровья публиковала сюжет о визите главы этой непризнанной республики Вадима Красносельского на тираспольский завод консервов детского питания.
В администрации супермаркета говорят, что даже не замечали того, что производитель в Приднестровье.
“Администрация даже не видела этого. Мы передадим эту информацию менеджерам, чтобы посмотрели более подробно”, – говорит администрация магазина.
Импортирует продукты в Украину ООО "Дистреко", зарегистрированное в Одессе.
Напомним, программист "Эпицентра" в Киевской области украл 23 компьютера с места работы, продал их за бесценок и проиграл деньги в онлайн-казино. Мужчина нанес ущерб компании на сумму более 340 тысяч гривен.
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