В супермаркетах Луцка торгуют консервами из непризнанного Приднестровья

В Луцке в супермаркетах Сильпо продают консервы, производитель которых расположен в столице непризнанной республики Приднестровья, которую контролирует Россия.

Об этом сообщает издание ВСН.

На полках супермаркетов продается продукция, изготовленная в городе Тирасполь на заводе консервов детского питания. Правда, на этикетке указано страной происхождения Молдова, а название города написано с ошибкой — Тирасполь.

Тирасполь является столицей самопровозглашенного непризнанного государства Приднестровской Молдавской Республики, которая не контролируется Молдовой и там расположены российские оккупационные войска.

На сайте завода, кстати, адресом указана тоже страна Молдова.

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Однако еще в 2021 году пресс-служба президента Приднестровья публиковала сюжет о визите главы этой непризнанной республики Вадима Красносельского на тираспольский завод консервов детского питания.

Скриншот/YouTube

В администрации супермаркета говорят, что даже не замечали того, что производитель в Приднестровье.

“Администрация даже не видела этого. Мы передадим эту информацию менеджерам, чтобы посмотрели более подробно”, – говорит администрация магазина.

Импортирует продукты в Украину ООО "Дистреко", зарегистрированное в Одессе.

Напомним, программист "Эпицентра" в Киевской области украл 23 компьютера с места работы, продал их за бесценок и проиграл деньги в онлайн-казино. Мужчина нанес ущерб компании на сумму более 340 тысяч гривен.

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