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В супермаркете Луцка нашли пакет с ртутью: жидкость вылилась наружу

В супермаркете Луцка нашли пакет с ртутью: жидкость вылилась наружу

Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Пары ртути могут вызвать тяжелое отравление.

Пакет с ртутью обнаружили работники одного из супермаркетов в Луцке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок  4 ноября.

Ртуть была в полиэтиленовом пакете в камере хранения вещей. Впрочем, 200 г жидкости вылилось наружу. На место, чтобы утилизировать опасную находку, вызвали спасателей. Персонал и посетителей из супермаркета были эвакуированы.

Сегодня в магазине будут измеряться концентрация паров ртути. Кто и для чего принес в супермаркет опасное вещество – теперь будет выяснять полиция.

Новости Луцка: в одном из супермаркетов обнаружили пакет с ртутью

Новости Луцка: в одном из супермаркетов обнаружили пакет с ртутью

Следует заметить, что пары ртути могут вызвать тяжелое отравление. В частности, поражать нервную систему, почки, печень и пищеварительные органы.

Как сообщалось, лужу ртути прямо посреди улицы обнаружили в Кривом Роге. Разлитое вещество под ногами увидел прохожий. Он и вызвал ГСЧС. Спасатели обследовали участок. В общей сложности нашли более килограмма ртути.

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