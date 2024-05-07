В супермаркете Тернополя мужчина в военной форме избил местного жителя с инвалидностью – подробности, фото

В супермаркете Тернополя мужчина в военной форме избил местного жителя – 42-летнего Ореста Панькива, который имеет инвалидность. По его словам, мужчина с товарищем представились работниками ТЦК. Событие произошло 14 апреля.

Об этом рассказало "Суспільне".

"Зайдя в супермаркет, я увидел двух человек в военной форме, которые приставали к какому-то пожилому мужчине. Я пошел дальше и один из тех людей в военной форме завернул ко мне. Он требовал, чтобы я показал свои документы. Я попросил, чтобы он показал мне свои документы. В ответ он вытащил мобильный телефон и показал на телефоне документы. Я фамилию не увидел, увидел какой-то документ с фотографией. Я ему сказал, что это не документ. Он начал сильно нервничать. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Я услышал это по голосу, как он стоял на ногах. Я от него отошел и увидел, что он за мной следует. Где-то минут через 5-7 почувствовал удар сзади по голове", - рассказал подробности Орест Панькив.

Мужчина сделал фото, на которых он после избиения.

"Это был ужас, он был весь в крови. В крови была одежда, обувь, лицо", - вспомнила жена Татьяна, которая и вызвала полицию и медиков.

Мужчину сразу доставили в больницу скорой помощи и положили в отделение реанимации, где он находился в течение двух суток. После стабилизации состояния 17 апреля пациент был переведен в хирургическое отделение.

Орест Панькив после избиения мужчиной в военной форме / Фото: Суспільне

После проведенных обследований Оресту были установлены следующие диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, перелом нижней орбиты справа, параорбитальные гематомы, перелом костей лицевого черепа, медиастинальная эмфизема, наличие множественных консолидированных переломов ребер с обеих сторон.

По словам жены Татьяны, полиция открыла уголовное производство по делу. Однако прошел почти месяц – а о результатах расследования ничего не известно.

"Мы обратились дополнительно в полицию, потому что пока его еще не допрашивали по этому делу. И это несколько странно, что неизвестные до конца лица, совершившие данное преступление. Было извлечено видео, на котором есть лица, совершившие это. Имея на руках выдержку досудебных расследований, мы прочитали, что лицам, совершившим данное преступление против моего мужа, инкриминируют часть 1 статьи 125 – легкие телесные повреждения. Это довольно странная ситуация, потому что это были нелегкие телесные. Тем более, что муж имеет инвалидность с детства. Он эпилептик. Я очень волнуюсь, чтобы то, что произошло, не сказалось в дальнейшем на его состоянии здоровья", - подчеркнула женщина.

Представитель Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета в комментарии журналистам по телефону сообщил, что в настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия. Чтобы не навредить следствию, комментарий дадут после их завершения.

Что говорят в ТЦК

В Тернопольском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что проведенной проверкой среди личного состава военнослужащих ТЦК не установлены лица, причастные к инциденту.

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