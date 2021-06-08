В супермаркете Запорожья мужчина устроил разборки из-за 1 копейки (видео)

Покупатель разозлился, что ему не дали сдачу 1 копейку.

В Запорожье в одном из супермаркетов человек устроил разборки из-за сдачи. Поводом для конфликта стало то, что кассир не дала ему сдачу 1 копейку.

Также читайте Под Киевом покупатель пощечинами успокоил дебоширов в супермаркете: появилось видео

Видео конфликта выложили в соцсети.

Один из покупателей, который как раз рассчитывался на кассе, обнаружил, что кассир не дала ему сдачу одну копейку и устроил скандал. Старшая кассир, которая пришла на помощь своей коллеге, пыталась объяснить недовольному покупателю, что работница не имеет такого номинала копеек и поэтому есть такое понятие как округление.

Мужчина стоял на своем, что ему должны дать сдачу одну копейку. Он выразил свое возмущение тем, что на ценниках указывают цену без одной копейки, к примеру 29,99 и таким образом обманывают людей.

Следует отметить, что в октябре 2019 Национальный банк Украины изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Они перестали быть платежным средством. В октябре 2020 года НБУ изъял из обращения 25 копеек.

Напомним, что Мариуполе мужчина ворвался в супермаркет с топором и принялся крушить кассы и полки с товаром. Причиной такой агрессии стало замечание от кассира об отсутствии маски его жене и отказ поэтому ее обслуживать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку