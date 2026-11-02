В сутки ВСУ "утилизировали" рекордное количество россиян на фронте

Оккупанты / © Associated Press

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За прошедшие сутки, 1 ноября, российская армия потеряла на фронте еще 2 500 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Там отмечают, что это самые большие суточные потери противника за все время полномасштабной войны. Предыдущий рекорд установили недавно, 21 октября 2026 — тогда российская армия потеряла 2 250 военных.

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Общие боевые потери российских войск по состоянию на 2 ноября 2026 года:

Личный состав — около 1 592 770 (+2 500)

Танки — 12 452 (+1)

Боевые бронированные машины — 25 629 (+7)

Артиллерийские системы — 51 801 (+46)

Реактивные системы залпового огня — 2 251 (+2)

Средства противовоздушной обороны — 1 731 (+1)

Самолеты — 452

Вертолеты — 356

Наземные робототехнические комплексы — 3 063 (+9)

БпЛА оперативно-тактического уровня — 592 541 (+936)

Крылатые ракеты — 5 140

Корабли и катера — 35

Подводные лодки — 2

Автомобильная техника и автоцистерны — 169 110 (+371)

Специальная техника — 4 863 (+2)

Напомним, издание The Economist сообщало, что общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину могут составлять от 1,4 до 2,1 млн военных убитыми и ранеными. Число погибших — от 374 до 770 тысяч.

Российская служба британского вещателя BBC совместно с изданием «Медиазона» в обнародованных 9 октября данных установили, что с начала российского полномасштабного вторжения в Украину на фронте погибли, по меньшей мере, 276 113 российских военных. Более 7,8 тысячи из них — офицеры российской армии и других силовых структур. В сводке учтены только те, чьи имена удалось установить по открытым источникам. Реальные цифры потерь могут быть намного выше, каждый раз указывают авторы исследования — по оценкам НАТО, до полумиллиона.

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