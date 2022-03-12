В Сватовом военные РФ стреляли в мирных жителей, вышедших на митинги против оккупации: есть раненые и похищенные

В Сватовом военные РФ стреляли в мирных жителей, вышедших на митинги против оккупации: есть раненые и похищенные

Забрали людей, активно выступавших на митингах, увезли в неизвестном направлении.

В Сватово Луганской области российские фашисты открывали огонь у мирных жителей, вышедших на митинги против оккупации, есть раненые, самых активных задержали и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного марафона.

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"Местное население Сватового, где оккупанты снимали постановочные видео в поддержку войны, не пускали врага в город. Люди выходили на мирные протесты, выходили без оружия, с флагами и флажками Украины. Они не давали оккупантам возможности завести технику", — рассказал он.

Затем, отметил Гайдай, орки начали стрелять в гражданских людей.

"У нас были раненые. Забрали людей, которые активно выступали на тех митингах, увезли в неизвестном направлении. Ищут предателей, чтобы кто-то возглавлял местные администрации. Завозят неизвестных людей для того, чтобы сделать здесь так называемую картинку", — сообщил Гайдай.

По словам руководителя Луганской ОВА, кафиры действуют так же, как действовали в 2014 году.

"Сейчас они будут устраивать концерты типа "Красная звезда". Люди напуганы, не хотят при этой власти быть, но они сейчас просто заложниками", — добавил Гайдай.

Напомним, украинские правоохранители перехватили разговоры оккупантов и выяснили, что им в Харькове дали команду стрелять по гражданским людям.

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