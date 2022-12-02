"В свертках были глаза животных": дипломатические миссии Украины в шести странах получили окровавленные посылки

Посольства и консульства Украины в шести странах получили окровавленные посылки, в пакетах были глаза животных.

Об этом 2 декабря в своем Facebook сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом. Мы изучаем смысл этого послания", – отметил он.

Николенко также добавил, что вход в квартиру посла в Ватикане подвергся вандализму, посольство в Казахстане получило сообщение о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона в слоте ТСН заявил, что это запугивание Украины.

"Это были письма не только со взрывчаткой, а с другим веществом. Внутри этих конвертов символическая угроза, переданная Украине. Все конверты были пропитаны красной жидкостью. Это запугивание Украины", — подчеркнул министр.

Отмечается, что украинская сторона взаимодействует с стражами порядка иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности. По поручению Дмитрия Кулебы, все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

Напомним, 30 ноября на территории украинского посольства в Мадриде раздался взрыв. Из-за него госпитализировали мужчину. На место происшествия прибыли испанская полиция и взрывотехники, территорию дипломатического ведомства оцепили. Позже посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что сверток со взрывчаткой адресовали лично ему, однако секретарша заподозрила опасность и вызвала охранника, чтобы тот проверил содержание посылки.

Однако кроме украинского посольства посылки со взрывчаткой в Испании также получили канцелярия премьера, авиабаза, поставляющая Украине разведданные, а также посольство США. В штаб-квартиру оружейной компании Instalaza в испанском городе Сарагосе в среду, 30 ноября, также поступил конверт, похожий на адресованный украинскому послу в Испании. Известно, что эта испанская компания производит оружие для Украины.

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