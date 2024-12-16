В своем репертуаре: вражеские пропагандисты выдали работу ДРГ за "прорыв на Сумщине" (видео)

Россияне, как всегда, пытаются выдать желаемое за действительное.

Вражеские пропагандисты заявили о "прорыве через границу на Сумщине и захвате пограничной деревни". На самом же деле это была попытка работы вражеской ВРГ перейти украинскую границу, которую 10 декабря остановили операторы Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

Российские пропагандисты издали работу ДРГ за "прорыв в Сумской области"

"Благодаря слаженной работе операторов ССО, группу вражеских диверсантов быстро обнаружили и отследили их маршрут. Впоследствии операторы ССО ликвидировали часть диверсантов точными сбросами с дронов и устроив на них засаду", — отмечается в сообщении.

Как добавляют в ССО, уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Но операторы настигли их и ликвидировали.

Напомним, российская диверсионно-разведывательная группа в ночь на 25 ноября пыталась прорвать границу в Харьковской области в районе КПП Гоптовка — Нехотеевка. Украинские защитники приостановили эту попытку врага.

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