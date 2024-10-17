В Свято-Михайловском соборе Черкас начали службу на украинском и подняли национальный флаг

В Свято-Михайловском соборе в Черкассах начали службу на украинском языке. Там подняли также украинское знамя.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это произошло после того, как мэр Черкасс призвал жителей города прийти на молитву в собор.

Напомним, в Черкассах возле Свято-Михайловского собора возникла потасовка между представителями ПЦУ и верующими УПЦ МП.

Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, длительное время находившийся под управлением УПЦ, перешел в Православную церковь Украины. Это вызвало гнев сторонников УПЦ, устроивших разборки на его территории.

Внутри самого собора ничего не повреждено. Пока на месте работает полиция, устанавливают обстоятельства в рамках открытого производства. События квалифицируют как хулиганство.

Капеллан ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, расположенный в Черкассах и длительное время находившийся под управлением московского патриархата — вернулся в лоно Украинской церкви, перешел в ПЦУ.

"Отныне Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным. Также на территории храма будет создан центр национального-патриотического воспитания, воскресную школу и подготовку капелланов. Более того, есть еще очень много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской громадой. Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви, приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке", — написал он в своем Facebook.

Что говорят в УПЦ

В УПЦ сообщили, что в ночь на 17 октября 2024 года около сотни человек в камуфляже и балаклавах силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, где в это время продолжалась ночная литургия.

Нападавшие силой выгнали верующих с территории храма, а также сорвали камеры видеонаблюдения.

"Утром верующим удалось попасть в собор. Однако, во время инцидента один из агрессивно настроенных провокаторов, открыл в направлении духовенства и верующих УПЦ огонь из пистолета, неизвестного происхождения. Также против прихожан и священников в соборе был распылен слезоточивый газ", - говорится в сообщении.