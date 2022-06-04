В Святогорске из-за обстрелов РФ вспыхнул деревянный скит лавры УПЦ МП (видео)

В Донецкой области 4 июня произошел пожар в Святогорской лавре.

Из-за обстрела армии РФ горит Всехсвятский скит Святогорской лавры УПЦ МП. К слову, самый большой деревянный храм Украины – памятник архитектуры.

О пожаре сообщает офицер 95-й бригады Юрий Кочевенко в Сети.

"Очередное преступление российских варваров, для которых нет ничего святого", – прокомментировал он.

В УПЦ МП подтвердили факт российской атаки на Всехсвятский скит: "В результате военных действий произошел масштабный пожар на территории Всесвятского скита Свято-Успенской Святогорской Лавры".

К слову, Святогорская лавра находится под контролем Украины, а власти России заявили о намерении захватить всю территорию Донецкой области. Вокруг города сейчас продолжаются бои.



Как сообщалось, в Донецкой области в результате обстрелов российскими захватчиками Свято-Успенской Святогорской лавры погибли двое монахов и монахиня. Как сообщалось, в Донецкой областиСвято-Успенской Святогорской лавры погибли двое монахов и монахиня.

Читайте также: