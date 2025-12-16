В Святогорске "Новая почта" закрывает свое последнее отделение - какая причина

Новая почта

Компания "Новая почта" сообщила о закрытии своего последнего пункта обслуживания в городе Святогорск Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Ранее это отделение выполняло не только функцию выдачи и приема посылок, но и служило местом получения гуманитарной помощи и лекарств, а также позволяло подзаряжать мобильные устройства и пользоваться доступом к интернету.

Причиной закрытия отделения «Новой почты» в Святогорске стала близость линии фронта и постоянные обстрелы города. Из-за активного использования беспилотных летательных аппаратов российскими войсками для наблюдения за автомобилями компании, обеспечение безопасной логистики стало невозможным.

В «Новой почте» подчеркнули, что сотрудникам, которые были эвакуированы, предложат рабочие места в других подразделениях в более безопасных регионах страны. После выхода из Святогорска на территории Донецкой области продолжат работу 37 отделений компании, а до конца года планируется открытие еще двух новых пунктов.

Кроме того, компания активно развивает сеть почтоматов, которых сейчас насчитывается 181, чтобы уменьшить скопление людей в отделениях и обеспечить безопасность клиентов при пользовании услугами.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователям приходят письма, в которых утверждается, что они имеют якобы «задолженность» перед «Новой почтой».Официально компания сообщает, что такие сообщения являются фейковыми.