В Святвечер РФ массированно атакует Украину "Шахедами": какое направление движения

Воздушная тревога / © tsn.ua

Реклама

В Святвечер 24 декабря российские оккупанты осуществили массированный запуск ударных беспилотников типа «Shahed». Сейчас зафиксировано движение нескольких групп БпЛА, которые держат курс на Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Группы ударных БПЛА атакуют южные и восточные регионы Украины. Наибольшая концентрация дронов наблюдается в Днепропетровской области.

Реклама

Маршруты движения враждебных БпЛА

Днепропетровская область (наибольшая активность)

Дроны на востоке области двигаются мимо Шахтерского, Межевой и Письменной .

Группа БпЛА зафиксирована вблизи Днепровского, Каменского и Магдалиновки , курс — юго-западный (вектор на Криворожский район ).

Дополнительная группа заходит с юга Донбасса в сторону востока области.

Запорожская область

Беспилотники зафиксированы южнее Запорожья, они держат западный курс.

Харьковская область

Дроны на западе области двигаются в южном направлении (в сторону Днепропетровщины).

Черное море

Зафиксировано БпЛА в акватории моря, пока они двигаются по произвольному курсу.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. В областях, где зафиксированы БПЛА, продолжается работа сил ПВО.

Напомним, Владимир Зеленский заявил об использовании Россией китайской космической разведки для атаки на энергетику Украины. Российские войска используют данные космической разведки, полученные от китайских субъектов, для нанесения точных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.