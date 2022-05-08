"В связи с напряженной ситуацией в безопасности": Запорожье закрыли на выезд

В Запорожье временно приостановили выезд из города.
В ОГА это называют мерами предосторожности в городе и регионе.
Об этом сообщают на сайте Запорожской облгосадминистрации.
"В связи с напряженной ситуацией безопасности, эвакуационные коридоры в направление г. Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр. Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток. Выезд из города временно ограничен", — говорится в сообщении.
У ОГА просят жителей города и области отнестись к этому с пониманием.
Напомним, что российские оккупанты обстреляли село в Луганской области, под завалами дома оказались 11 человек.
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