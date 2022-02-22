"В связи с неблагоприятной эпидобстановкой": Генконсульство России в Харькове приостановило прием граждан

График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.
В Харькове посольство РФ приостановило прием граждан.
Об этом идет речь на сайте учреждения.
"Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно прекращена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран", — говорится в сообщении.
Граждане, которые уже записаны на прием, будут приняты в обычном порядке, согласно имеющейся у них записи и действующему расписанию.
График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.
Напомним, что Генеральное консульство Польши в Харькове останавливает работу на неопределенный срок.
Читайте также: