"В связи с неблагоприятной эпидобстановкой": Генконсульство России в Харькове приостановило прием граждан

"В связи с неблагоприятной эпидобстановкой": Генконсульство России в Харькове приостановило прием граждан

График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.

В Харькове посольство РФ приостановило прием граждан.

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Об этом идет речь на сайте учреждения.

"Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно прекращена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран", — говорится в сообщении.

Граждане, которые уже записаны на прием, будут приняты в обычном порядке, согласно имеющейся у них записи и действующему расписанию.

График выдачи готовых загранпаспортов не меняется.

Напомним, что Генеральное консульство Польши в Харькове останавливает работу на неопределенный срок.