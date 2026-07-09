В Таганрогском заливе РФ беспилотники снова атаковали два танкера: вспыхнул пожар

Российский танкер / Иллюстративный фото / © скриншот с видео

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В Таганрогском заливе ночью беспилотники снова атаковали два российских танкера. Вспыхнул пожар.

Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, пишут росСМИ.

По его словам, оба судна получили механические повреждения. Экипажи танкеров были эвакуированы.

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Российское чиновник утверждает, что в результате попадания беспилотников на обоих судах возник пожар. На одном из танкеров возгорание уже ликвидировали, в то время как другой продолжает гореть.

Слесарь также заявил, что ночью над Ростовской областью якобы было сбито более двух десятков беспилотников. Подтверждения этой информации пока нет.

Советник главы Минобороны Сергей Стерненко прокомментировал произошедшее.

«Ночью снова происходил танкерорез», — написал он.

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Напомним, украинские беспилотники в ночь на 8 июля атаковали еще девять танкеров российского «теневого флота» в Азовском море. Всего за последние 72 часа поражено 21 судно. По словам командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди, среди пораженных целей: 19 танкеров, один сухогруз и один паром в Керчи, а также 53 военных объекта в оккупированном Крыму и на юге захваченных территорий. Кроме того, в течение ночи беспилотники атаковали еще шесть электроподстанций, доказав общее количество пораженных энергоузлов с 1 июля по 50.

В ночь на 8 июля беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, о чем сообщили российские власти. По словам исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, оба судна получили повреждения, на одном из них эвакуировали экипаж, а разлива нефтепродуктов якобы удалось избежать, поскольку танкеры были без груза. Также российская сторона заявила о масштабной атаке дронов на Ростовскую область и якобы ущерб около 70 беспилотников.

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