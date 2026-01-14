В Таиланде кран упал на поезд: сколько людей погибло

Авария крана

В среду на северо-востоке Таиланда поезд сошел с рельсов после того, как строительный кран упал на три его вагона, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек и около 80 получили ранения, сообщила полиция.

Об этом сообщает CNN.

Детали трагедии

Авария произошла в среду утром в районе Сихио провинции Накхонратчасима, в 230 км (143 мили) к северо-востоку от Бангкока, в поезде, следовавшем из столицы в провинцию Убонратчатхани. Местная полиция сообщила Reuters, что среди обломков есть еще не доставшие тела.

«Девятнадцать тел были найдены, но некоторые из них все еще остаются внутри вагонов поезда, которые пока невозможно вытащить, поскольку кран начал двигаться, поэтому команда отступила, опасаясь опасности», — сказал полковник полиции Татчапон Чиннавонг.

Министр транспорта Фипхат Ратчакитпракарн заявил, что на борту находились 195 пассажиров, и что он приказал провести тщательное расследование. По его словам, погибшие находились в двух из трех вагонов, в которые врезался кран.

Кран работал на проекте скоростной железной дороги, когда он обвалился и врезался в проезжавший мимо поезд, в результате чего тот сошел с рельсов и ненадолго загорелся.

На изображениях, которыми обнародовало министерство, видны опрокинутые вагоны рядом с кустарниками, а также пожарных, гасящих пламя, из которого идет дым.

