Кандидатов на мобилизацию вылавливают в Горловке, Енакиево и соседних населенных пунктах.
В Донецкой области кафиры среди местного населения объявили принудительную мобилизацию.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители российской федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.
После прохождения быстрого курса подготовки кафиры планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма.
Напомним, что на территории так называемой ЛНР противник продолжает проводить мобилизацию граждан. Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей.