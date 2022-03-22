В так называемой "ДНР" оккупанты принудительно мобилизуют местное население, чтобы пополнить выбитые ВСУ подразделения

В так называемой "ДНР" оккупанты принудительно мобилизуют местное население, чтобы пополнить выбитые ВСУ подразделения

Кандидатов на мобилизацию вылавливают в Горловке, Енакиево и соседних населенных пунктах.

В Донецкой области кафиры среди местного населения объявили принудительную мобилизацию.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

В связи с неудовлетворительным уровнем комплектования личным составом боевиков 1-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Донецкой области представители российской федерации продолжают активные меры по принудительной мобилизации местного населения в Горловке, Енакиево и близлежащих населенных пунктах.

После прохождения быстрого курса подготовки кафиры планируют усилить указанным личным составом подразделения, понесшие большие потери вблизи Авдеевки и Изюма.

Напомним, что на территории так называемой ЛНР противник продолжает проводить мобилизацию граждан. Значительная часть жителей не поддерживает политику оккупантов, не хочет брать в руки оружие и скрывается от представителей оккупационных властей.