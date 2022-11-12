В так называемых "ЛНР" и "ДНР" оккупанты вводят российское законодательство — Генштаб ВСУ

Российские власти все активнее пытаются интегрировать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в свою систему.

Предателям, воюющим на стороне оккупантов, теперь будут выдавать документы об участии в боевых действиях согласно российскому законодательству. Кроме того, получать средства за убийства украинцев предатели будут напрямую из России.

Об этом 12 ноября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что платить предателям теперь будут открыто из российских финансовых учреждений на банковские карточки РФ.

"С 11 ноября, на этой территории (ОРДЛО — ред.) прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности по участию в боевых действиях. Командованию 1-го и 2-го армейских Южного военного округа вооруженных сил РФ предоставлено распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты российской федерации", — говорят в Генштабе ВСУ.

Тех, кто захочет продлить службу на контрактной основе, теперь будут оформлять также по российскому законодательству, а те, кто откажется подписывать новые контракты, рискуют остаться без документов и льгот, назначенных фейковыми республиками.

Между тем, на Херсонщине, которая пока остается под контролем россиян, ухудшается морально-психологическое состояние и дисциплина российских солдат. Оккупационные власти "нового областного центра" запретили употреблять алкогольные напитки и вообще вывезли их из местных складов.

"В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, в Украине суд к 8 годам лишения свободы приговорил боевика фейковой "ЛНР". Предателя ВСУ взяли в плен в июне в Северодонецке.

Читайте также: