В Таракановском форте в Ровенской области обвалилась часть стены (фото, видео)

Часть Центральной казармы Таракановского форта разрушилась.

В Таракановском форте обрушилась часть исторического здания. Фото: Андрей Швачко / © соцмережі

В Дубенском форте-заставе, известном как Таракановский форт, обрушилась часть стены Центральной казармы.

Об этом сообщил исследователь фортификации Андрей Швачко.

Что известно о Таракановском форте

По его словам, об обвале стены стало известно еще 13 апреля. Стоит отметить, что Дубенский форт, также известный как Таракановский или Новая Дубенская крепость, является важным архитектурным памятником XIX века и образцом военной инженерии. Это оборонительное сооружение расположено в Дубенском районе Ровенской области на живописных холмах вблизи реки Иква.

По своей структуре комплекс имеет очертания ромба, стороны которого достигают 240 метров. Наружный периметр защищен глубоким рвом и высокими земляными валами с массивными стенами. В самом центре укрепления стоит двухэтажное здание казармы, где во времена активной эксплуатации базировался штаб коменданта, артиллерийская рота и разнообразные хозяйственные и складские помещения. Попасть в центральное ядро можно было через четыре подземных туннеля, проложенных под внутренней линией обороны.

Система укреплений насчитывает 105 защищенных казематов, расположенных по всему периметру. Планирование предусматривало сложную систему доступа, требовавшую преодоления двух линий оборонительных рубежей. Отдельным элементом фортификационного ансамбля является так называемое «Земляное укрепление». Оно отделено от основной части комплекса железнодорожными путями, поэтому сейчас остается труднодоступным для осмотра.

Напомним, посреди современного города Надворная прячутся почти забытые руины замка, который когда-то был настоящей крепостью и резиденцией магнатов Куропатвов. Краснодвор — это не просто каменные стены, а страницы истории, рассказывающие о битвах, татарских нападениях и величественной архитектуре XVI века.

