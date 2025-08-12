В Татарстане второй раз за неделю СБУ атаковала склад "Шахедов"

Шахед / © iStock

Центр спецопераций «А» Службы безопасности Украины повторно нанес удар по логистическому хабу хранения беспилотников типа «Шахед» в российском населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Атака произошла через неделю после первого поражения этого объекта, расположенного в 1300 км от Украины. Враг хранит на складе как готовые к использованию дроны, так и иностранные комплектующие к ним.

Местные жители зафиксировали на видео очаги возгорания в помещениях хаба, что подтверждает эффективность удара.

В СБУ отметили, что эти спецоперации направлены на уменьшение возможностей российских сил для ведения «шахедного» террора против Украины. Операции по поражению военных объектов в тылу врага будут продолжаться.

Напомним, первый удар по этому терминалу СБУ нанесла 9 августа 2025 года.Тогда был поражен важный логистический объект, где хранились готовые к применению ударные беспилотники «Шахед» и иностранные комплектующие, необходимые для их производства и эксплуатации.