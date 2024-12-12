В ТЦК хотели мобилизовать 56-летнего мужчину, который 30 лет назад служил в армии: ему дали три повестки

В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили 56-летнего мужчину, который получил три повестки, но отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Балаклейского районного суда Харьковской области.

По данным суда, в марте 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. К концу апреля он получил три "боевых" повестки, однако категорически отказался от мобилизации.

На суде житель Харьковщины не признал себя виновным. Он объяснил, что в 1990-1992 годах проходил срочную военную службу. После прохождения ВВК он обратился к медикам, которые обнаружили у него заболевание, что, по мнению мужчины, позволяет ему избежать мобилизации.

Суд отметил, что мужчина во время осмотра согласился с выводами ВВК и не оспаривал эти решения.

"Позицию обвиняемого по непризнанию вины и обстоятельств уголовного правонарушения, его показания о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, суд признает недостоверными и расценивает как избранный способ защиты во избежание уголовной ответственности", — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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