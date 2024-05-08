В ТЦК Кривого Рога умер мобилизованный: появились новые детали от прокуратуры

Несколько дней назад в ТЦК Кривого Рога Днепропетровской области умер военнообязанный. Возможно, имело место превышение служебных полномочий.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

"При процессуальном руководстве Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона начато уголовное производство по факту возможного превышения должностными лицами Саксаганского РТЦК и СП города Кривой Рог служебных полномочий, что привело к смерти мобилизованного", – говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время в уголовном производстве проводят первоочередные следственные действия, а также назначены судебные экспертизы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в военкомате Кривого Рога умер военнообязанный. Инцидент произошел на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Телеграм-канал "СВОИ | Кривой Рог" со ссылкой на результаты вскрытия сообщил новые подробности гибели мужчины. В частности, отмечается, что причиной смерти могло стать случайное отравление неизвестным химическим веществом.

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