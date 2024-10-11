В ТЦК назвали альтернативу мобилизации: какие преимущества

Те, кто не ждет повестки, а выбирает контрактную службу, сами могут выбирать военную часть, которая нравится.

Альтернативой мобилизации является контрактная служба в Вооруженных силах Украины. Одно из главных преимуществ подписания контракта – возможность самостоятельно выбирать место прохождения службы.

Об этом рассказал начальник отдела рекрутинга и комплектования Закарпатского ОТЦК и СП Сергей Шахлевич, сообщает Mukachevo.net.

Представитель ТЦК отметил, что военные-контрактники могут даже менять профессию благодаря действующим учебным центрам.

"Те, кто не ждет повестки, сами могут выбирать военную часть, которая нравится. Ведь военная служба по мобилизации, где есть государственное распределение, такого предложить не может. Контрактники не только выбирают стабильное денежное довольствие, и обеспечение всем необходимым. Человек там находит побратимов, посестер", – рассказал Шахлевич.

Он также отметил, что у контрактников есть возможность служить в тыловых подразделениях или в частях специального транспорта.

Начальник отдела рекрутинга прокомментировал возможные опасения не попасть в избранную воинскую часть. Он сказал, что это преждевременные волнения, ведь часть предоставляет рекомендательное письмо, по которому контрактник направляется именно в выбранную часть.

К слову, командир 72-й ОМБр Александр Охрименко объяснил, как работает рекрутинг личного состава в боевые воинские части, обходя ТЦК.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.