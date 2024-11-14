В ТЦК обратились с важным заявлением к 17-летним украинцам

Там отметили, что воинский учет проводится для определения человеческих ресурсов, степени их пригодности к службе, образовательного уровня и физической подготовки.

В ТЦК и СП напомнили украинским юношам о воинском учете, на который они должны встать в возрасте 17 лет в течение января-марта. Сделать это следует по месту жительства.

Об этом говорится в заявлении Львовского областного ТЦК и СП от 14 ноября.

Статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрено, что ежегодно в течение января-марта проводится взятие на учет граждан мужского пола, которым в год взятия на учет исполняется 17 лет.

Взятие на воинский учет призывников (ранее – приписка к призывным участкам) происходит в районных (городских) ТЦК по месту жительства.

Для этого юноши должны прибыть в соответствующий ТЦК в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы. Список документов определяет Минобороны Украины.

"Взятие граждан Украины на воинский учет призывников проводится с целью определения имеющихся человеческих ресурсов, степени их пригодности к военной службе, установления образовательного уровня, полученной специальности или профессии, уровня физической подготовки, изучения личных качеств", – объяснили в центре комплектования.

Там подчеркнули, что призыв на военную службу по мобилизации происходит только с 25 лет.

Напомним, в августе Кабмин внес изменения в правила воинского учета, которыми автоматизировал процесс учета призывников в возрасте 16-25 лет. Теперь эта категория граждан может встать на учет без прохождения ВВК. Детальнее о воинском учете граждан в возрасте от 16 до 25 лет читайте на ТСН.ua.

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