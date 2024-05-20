Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ТЦК объяснили, зачем военнообязанному нужен штрих-код и как его получить

Дата публикации
Просмотры
2668
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В ТЦК объяснили, зачем военнообязанному нужен штрих-код и как его получить

Военный билет

ОН-код вклеивается в военный билет.

Индивидуальный номер, который присваивается каждому военнообязанному в реестре "Оберіг", требуется, в частности, для выезда за границу в случае наличия такого права. Штрих-код при считывании отображает информацию о человеке.

Об этом пишет "Суспильне Сумы".

Процедура получения штрих-кода в ТЦК

  1. Военнообязанный должен пройти ВЛК.
  2. Если военнообязанный в базе "Оберег" отсутствует, его сначала ставят на учет, вводят личные данные, указывают место и дату рождения, место регистрации и работы, семейное положение, военно-учетную специальность, наличие или отсутствие опыта службы, отсрочку, бронирование.
  3. После этого формируется и распечатывается ВИН-код. Его вклеивают в военный билет или другой военно-учетный документ. Это означает, что военнообязанный обновил данные в ТЦК.
  4. Обычно на одного человека сотрудники ТЦК тратят около 15 минут.
  5. В случае обращения в ТЦК 18 мая код придется ждать до июля из-за большого объема документов, которые должны быть проработаны.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине 18-60 лет присвоят электронный код.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация