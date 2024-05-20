В ТЦК объяснили, зачем военнообязанному нужен штрих-код и как его получить

Индивидуальный номер, который присваивается каждому военнообязанному в реестре "Оберіг", требуется, в частности, для выезда за границу в случае наличия такого права. Штрих-код при считывании отображает информацию о человеке.

Об этом пишет "Суспильне Сумы".

Процедура получения штрих-кода в ТЦК

Военнообязанный должен пройти ВЛК. Если военнообязанный в базе "Оберег" отсутствует, его сначала ставят на учет, вводят личные данные, указывают место и дату рождения, место регистрации и работы, семейное положение, военно-учетную специальность, наличие или отсутствие опыта службы, отсрочку, бронирование. После этого формируется и распечатывается ВИН-код. Его вклеивают в военный билет или другой военно-учетный документ. Это означает, что военнообязанный обновил данные в ТЦК. Обычно на одного человека сотрудники ТЦК тратят около 15 минут. В случае обращения в ТЦК 18 мая код придется ждать до июля из-за большого объема документов, которые должны быть проработаны.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Сейчас украинские военкоматы готовятся перейти к единой электронной базе – каждому мужчине 18-60 лет присвоят электронный код.

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