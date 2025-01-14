В ТЦК ответили, имеет ли полиция право мобилизовывать без военкомов

В то же время, работники ТЦК не наделены ни правоохранительной, ни розыскной функциями, ни функцией привлечения к ответственности.

Полиция не имеет права мобилизовать военнообязанных без сотрудников ТЦК и СП, а только проводить оповещение.

Об этом заместитель начальника районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Лариса Козак рассказала на пресс-конференции 14 января.

Казак ответила на вопрос, имеют ли полицейские право мобилизовывать граждан без работников ТЦК:

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"Мобилизовать – нет. Но проводить мероприятия оповещения без сотрудников ТЦК имеют право, это их прямая обязанность".

Она добавила, что работники ТЦК могут мобилизовывать граждан без полиции. В то же время, Козак обратила внимание, что работники ТЦК не наделены ни правоохранительной, ни розыскной функциями, ни функцией привлечения к ответственности.

"Без полицейских нам трудно проверить, находится ли правонарушитель в розыске. Мы не можем осуществить административное задержание, административное доставление. Соответственно, не имеем никаких правовых рамок осуществлять меры административного влияния в случае совершения по отношению к военнослужащему определенного неповиновения", — рассказала заместитель начальника РТЦК в Киеве.

К слову, в июне 2024 года министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что полиция не имеет права вручать военнообязанным повестки.

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