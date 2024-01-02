В ТЦК подтвердили, что им и полиции приказали проверять мужчин на блокпостах Киевщины

В Киевской области полиции и комендатуре поставлена задача на блокпостах искать уклонистов в рамках мер правового режима военного положения.

Комендатуре и полиции Киевской области поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

Об этом сообщает Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в комментарии УП.

"С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мер правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области области ГЧП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии разработать и внедрить дополнительные мероприятия на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушения законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию или нарушивших правила военного учета", — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Также в ответе на запрос УП указано, что в Киевской области от 26 декабря 2023 года по 06 января 2024 года проводятся "мероприятия, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а именно мероприятия по выявлению разведывательно диверсионных групп. Однако из ответа непонятно, введены ли меры по поиску нарушителей законодательства о мобилизации на блокпостах только на период с 26 декабря по 06 января.

Напомним, в Киеве снова появились блокпосты. Пользователи соцсетей сообщают, что 26 декабря в разных районах города военные перекрывают проезжие части и уже останавливают водителей для проверки документов.

Что на самом деле происходит на столичных дорогах, почему это так напугало киевлян и что говорят городские власти, читайте в материале TSN.ua.

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