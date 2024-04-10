В ТЦК предлагали "выкуп": футболист рассказал, как попал на фронт

Бывший футболист "Ингульца" сообщил, что в военкомате за него хотели "откупное" — приобрести 4 пикапа за более чем 20 тысяч долларов.

Украинский футболист Николай Стеценко попал в Территориальный центр комплектования, когда приехал в Одессу подписывать новый контракт с местным клубом "Реал Фарма". В военкомате представителям клуба предлагали "выкупить" футболиста.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинский футбол".

По словам футболиста, представители ТЦК подошли к нему на улице Одессы, куда он приехал из Киева для подписания контракта, пригласили пройти в военкомат и оттуда уже не выпустили.

"Я прошел медкомиссию и через два дня меня отправили в учебку. Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали", — рассказал он.

Николай Стеценко отметил, что представители клуба пытались убедить ТЦК не отправлять не служившего в армии футболиста на фронт, но безуспешно.

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“Военком Малиновского РТЦК Вячеслав Кушнеров, которого потом поймали на взятках и через месяц уволили, поставил фантастическое условие. Он сказал купить 4 пикапа и тогда меня отпустят. Они стоят больше 20 тысяч долларов. Такая сумма была неподъемной для меня и клуба", — заметил он.

По словам Стеценко, после 5 недель обучения его отправили в фронтовые подразделения — сначала под Авдеевку, а теперь на Запорожское направление, недалеко от Роботиного.

Напомним, в течение августа 2022 года члены семьи начальника Малиновского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) города Одессы Вячеслава Кушнерова подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн гривен. Всего НАПК выявило признаки незаконного обогащения у военкома на почти 47 миллионов гривен.

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