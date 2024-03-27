В ТЦК шокировали цифрой: сколько людей в розыске за неявку в военкомат на Франковщине

В областном ТЦК отметили, что не нужно удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили в базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в военкомат.

За неявку в ТЦК и СП в Ивано-Франковской области разыскивают почти 40 тыс. уклонистов от мобилизации. Они были внесены в электронный реестр военнообязанных "Оберег" как находящиеся в розыске.

Об этом заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонительной работы, полковник Роман Боднар рассказал в интервью газете "Западный курьер".

Боднар сообщил, что уклонисты от мобилизации, внесенные в систему "Оберег", официально находятся в розыске полиции. Человек попадает в эту базу, если проигнорировал повестку, не встал на учет или иным образом уклонился от призыва.

Также читайте Новые сюрпризы для уклонистов: какое наказание возможно и что об этом говорят нардепы

"Таких лиц по состоянию на декабрь 2023 года у нас в области было 36 тысяч. За текущий год в эту базу внесли еще три тысячи граждан. Все эти люди официально находятся в розыске", — указал заместитель начальника Ивано-Франковского ТЦК.

Так что, отметил он, не надо удивляться, когда кого-то из военнообязанных остановили на улице, проверили в базе "Оберег" и сразу принудительно доставили в ТЦК.

"С начала войны тех, кто получил повестку, не прибыл к нам и думает, что его никто не будет искать, очень много. Отмечаю, сейчас у нас обязательная явка в ТЦК по вызову. Этот вызов может осуществляться любым способом. Если человек думает, что не будет подписывать повестку и таким образом уклонится, это не так", — заверил Боднар.

Читайте главные новости дня:

Он добавил, что работники ТЦК осуществляют видеофиксацию с помощью бодикамер, происходит составление протоколов об отказе от подписания повесток и так далее.

"Мы имеем право извещать человека любым доступным путем в любом месте: в общественных заведениях, на улице, на предприятии, в транспорте, по адресу проживания. Эти мероприятия проводятся и будут проводиться", — подчеркнул заместитель начальника ТЦК.

По его словам, полиция имеет право принудительно доставлять людей из базы "Оберег" в ТЦК в порядке административного задержания.

К слову, ранее адвокат Александр Камша объяснил, в каком случае человека признают уклонистом и какое наказание может грозить.

Читайте также: