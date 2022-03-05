В течение 4 марта западную границу Украины пересекли более 118 тысяч человек

В течение 4 марта западную границу Украины пересекли более 118 тысяч человек

Пограничники рекомендуют не пересекать пункты пропуска на границе с Польшей, где гораздо больше очередей.

За сутки 4 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 118 тысяч человек и более 13,5 тысячи транспортных средств.

Пассажиропоток, относительно 3 марта, увеличился примерно на 30 тысяч человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



Пограничники отмечают, что большинство граждан выбирают для пересечения границы с ЕС пункты пропуска на польском участке – ими воспользовались около 90 тысяч человек. Однако для более быстрого пересечения границы лучше воспользоваться пунктами пропуска на границе с Венгрией, они менее загружены, а также со Словакией и Молдовой.

В Украину за прошедшие сутки вернулись более 11 тысяч украинцев.

Все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Напомним, украинским беженцам в Чехии будут выплачиваться ежемесячно по 200 евро.

Ранее сообщалось, что на Волыни задержан десантник из Беларуси, который не хотел воевать с Украиной.