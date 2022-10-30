В течение дня не было аварийных отключений: Зеленский рассказал, будут ли снова выключать свет

Сегодня, 30 октября, в Украине не было аварийных отключений.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

Энергетикам удалось восстановить техническую возможность поставки электричества после тех российских ударов, которые произошли в течение недели.

По словам президента, дефицит генерации все еще сохраняется. Поэтому Зеленский призвал граждан к крайне бережному потреблению электричества.

"Стабилизационные ограничения должны продолжаться", – подчеркнул он.

Напомним, что после массированной ракетной атаки в течение октября, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, в Украине начались перебои с электроэнергией.

В связи со сложной ситуацией с энергообеспечением из-за обстрелов РФ украинцев настойчиво призывают уменьшить пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00 часов.

Особенно тяжелым для Киева было 27 октября – тогда в столице и области более 1,5 миллиона человек остались без электричества.

Тем временем в ДТЭК заявляют, что продолжительность веерных отключений света в Киеве может возрасти до 6 часов.

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