Враг нанес 48 ударов по приграничью Сумской области

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Ситуация на пограничные Сумской области по состоянию на 21:00 9 декабря 2022 года: враг нанес 48 ударов по приграничной. А именно:

Шалыгинская община: противник обстрелял пограничную деревню из минометов 120 мм калибра. Было 8 прилетов.

Юношеская община: 40 российских мин 120 мм калибра разорвались на окраинах приграничья. В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Также есть уточнения по 8 декабря:

в Белопольской общине враг с беспилотника сбросил взрывчатку на гражданский дом. Вспыхнул пожар и дом сгорел дотла. Людей спасло только то, что их в этот момент не было дома.

"Мстим за каждый двор и сломанную жизнь! Верим в наших защитников и защитниц!", — говорится в сообщении.

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Ситуация в Сумской области

Оккупант почти круглосуточно обстреливает приграничные территории Сумской области.

1 декабря россияне выпустили по приграничной области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская общины. Погиб 15-летний молодой человек.

Ранее, 22 ноября 2022 года враги выпустили около 100 снарядов по Сумской области, в результате чего произошло много разрушений и было повреждено ЛЭП.

7 ноября российские военные обстреляли приграничье Сумщины из гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".

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