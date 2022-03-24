В течение месяца войны в Украине зарегистрировали почти 15,5 тысячи браков

В Днепре раненый военный женился прямо в госпитале.

Настоящей любви война не помеха. За время войны брак в Украине заключили около 15 с половиной тысяч пар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Днепре раненый военный женился прямо в госпитале. Александра доставили из передовой. Как только он пришел в себя, осознал: ждать больше не хочет. Его любимая Виктория приехала в Днепр, чтобы его посетить. Сама она из Северодонецка и едва спаслась из-под обстрелов. Александр сделал предложение, а женщина сразу согласилась.

Познакомились они летом прошлого года на западе Украины. Что будут жениться в Днепре, да еще при таких условиях, даже не представляли. Однако уверены: громкое празднование с платьем, а затем и свадебным путешествием еще будет – сразу после победы.

В Днепре раненый военный женился прямо в госпитале

А вот в столице пара волонтеров решила не переносить свадьбу, которую запланировали еще до вторжения россиян. Жениться хотели именно в этот день. Организовать свадьбу помогали знакомые. Платье невесте и обручальные кольца достать удалось, а вот костюм жениху нашли у его друга и перешили.

Большинство пришедших поздравить молодоженов — это военные и волонтеры. Вместе с ними Иванна и Владимир помогают Вооруженным силам, полицейским и гражданским. Влюбленные говорят: больше всего хотят, чтобы российских оккупанты как можно быстрее выбили из Украины. И чтобы можно было устроить еще более громкое гулянье.