В течение следующего года должны укрепить границу с РФ, Беларусью и Молдовой — поручение Зеленского

В течение следующего года должны укрепить границу с РФ, Беларусью и Молдовой — поручение Зеленского

Зеленский поручил в следующем году закрыть участок границы с Россией.

Президент Владимир Зеленский на заседании СНБО поручил построить и укрепить государственную границу Украины.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время презентации приоритетных направлений работы МВД.

"Президентом Украины было инициировано заседание СНБО по вопросу строительства государственной границы. Сегодня впервые за 30 лет поставлена очень четкая цель — в течение следующих трех лет построить государственную границу Украины. Это более 4,5 тыс. км сухопутной границы, а также охрана морской границы", — сказал глава МВД.

По словам Монастырского, приоритетными направлениями являются границы с РФ, Беларусью и Молдовой. Здесь Зеленский поставил срок строительства — в течение следующего года. Особое внимание будет уделяться установлению современных систем видеонаблюдения и информирования населения.

Сейчас этот проект обсуждают с министерствами и с 16 областными администрациями, где будут вести строительство.

Кроме того, для защиты акватории планируют построить 20 катеров.

Ранее Денис Монастырский рассказал, когда будут сдвиги в деле об убийстве Павла Шеремета.

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