В течение суток через порты Дуная прошло рекордное количество судов

С марта через дунайские порты уже перевезено более 4 млн тонн зерна.

За прошедшие сутки в направлении украинских дунайских портов прошло 11 судов, которые перевозили 45 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"За прошедшие сутки, 27 августа, в направлении украинских дунайских портов ("Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск") через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России. В частности, через устье Быстрое судового хода Р. Дунай — Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина — 4", — говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, с марта через дунайские порты уже перевезено более 4 млн тонн зерна – сейчас это больше, чем всеми другими видами транспорта. Министерство продолжает совершенствовать экспортную логистику на Дунае — создаются условия для беспрепятственного сообщения между портами железнодорожными путями, в том числе благодаря обеспечению прямого железнодорожного сообщения.

"При условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год. Кстати, уже стартовал совместный проект Министерства инфраструктуры и ЕБРР по исследованию экспортной логистики в Бессарабии. Через два месяца мы получим предложения для планирование государственных, государственно-частных и частных инвестиций, международных проектов и проектов на средства международных финансовых организаций", – отметил Кубраков.

Напомним, Украина в рекордные сроки возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой. Это даст новый транспортный коридор для экспорта и импорта.

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